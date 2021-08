Ilhéus emplaca um representante na Série A do Campeonato Baiano

O Barcelona, de Ilhéus, goleou o Botafogo por 3 a 0 e, além de ficar com o título da Segunda, garantiu vaga na Série A do Campeonato Baiano. O jogo foi disputado na tarde deste domingo, 8, no Estádio Mário Pessoa.

Por ter vencido o primeiro do jogo, semana passada, o time de Senhor do Bonfim entrou na final com a vantagem do empate. Porém, não conseguiu resistir ao bom futebol do time ilheense.

O Barcelona mostrou superioridade logo nos primeiros 10 quando Gu Gaia abriu o placar. No segundo tempo, Piauí balançou a rede duas vezes e garantiu a classificação do time ilheense.

Além do Barcelona, Colo Colo, também de Ilhéus, e Grapiúna, de Itabuna, chegaram às seminais da Segunda. Uma curiosidade: o Barcelona tem menos de três anos de fundado.