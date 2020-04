Ilhéus espera doação de 3200 notebooks para alunos da rede municipal

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da atuação da secretaria municipal de Educação, Esporte e Lazer (Seduc), busca viabilizar uma doação de 3.200 notebooks para atender aos alunos da rede municipal, através do projeto Educação 4.0. Na tarde de quarta-feira (16), a secretária da pasta, Eliane Oliveira, participou de uma videoconferência com a diretoria pedagógica da Positivo Tecnologia sobre o projeto Educação 4.0, que traz o sistema educacional Primora.

A iniciativa está voltada para atender às escolas sem internet ou conexão limitada, de áreas ribeirinhas, baixa renda, escolas da zona urbana que têm a modalidade de ensino em educação fundamental dos anos iniciais e finais. Se o município de Ilhéus for contemplado, cerca de 26 escolas localizadas no campo e na Sede poderão ser atendidas.

De acordo com a integrante do Núcleo de Tecnologia Municipal (NTM), professora Adriane Lavigne, “a Educação 4.0 visa preparar os alunos para o mercado do futuro, onde serão cada vez mais utilizados recursos tecnológicos, como robôs e inteligência artificial – a chamada quarta revolução industrial, que irá tornar o ambiente de sala de aula mais interativo e tecnológico”, pontuou.

Propostas inovadoras

Também participaram da conferência online a coordenadora pedagógica do Núcleo de Tecnologia Municipal, a professora Gabrielli Teodoro; professoras da Seduc, Thaís Moura, também integrante do núcleo; a chefe de Divisão Técnico Pedagógico da secretaria, Luciane Cunha e a chefe de Setor Pessoal e Programação da Seduc, Jamille Maron.

A diretora pedagógica da Positivo Tecnologia, Regina Silva, aproveitou a oportunidade para parabenizar o trabalho desenvolvido no setor educacional do município. Manifestou ainda o interesse de colaborar com propostas pedagógicas inovadoras através das ferramentas tecnológicas digitais, conectando professores e para uma educação de qualidade.