Ilhéus está em festa com muitos shows na Soares Lopes

Nesta segunda-feira (27), véspera do aniversário de Ilhéus, o público terá a oportunidade de assistir aos shows de Maiara & Maraisa, Canários do Reino, Cris Mel, Caviar com Rapadura e Donas do Bar.

Em comemoração aos 488 anos de fundação da localidade, sobem ao palco na terça-feira (28), Geraldo Azevedo, Harmonia do Samba, Thiago Aquino, Thullio Milionário, Trio da Huanna e Neto LX.

Uma megaestrutura foi instalada na avenida Soares Lopes: dois sistemas de sonorização, iluminação de alta qualidade e salas em octanorm para os efetivos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Sutram e CGM.

O espaço também contempla banheiros químicos, padronização das barracas de ambulantes, detectores de metal, posto médico e pórticos.