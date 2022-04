Ilhéus in Jazz movimenta a economia e a cultura da cidade

A cidade de Ilhéus preparou uma ótima oportunidade para quem deseja curtir a cidade e boa música neste final de semana de feriado prolongado. A programação está voltada para o Ilhéus in Jazz, que acontece nesta sexta-feira, 15, e sábado,16, na Praça Rui Barbosa, no Centro.

Com entrada gratuita, o evento terá como atrações Adelmo Casé e Funk Machine, Putorkestra! e Juvino Filho & Grupo. A abertura fica por conta do DJ Neto Nogueira. Para a criançada, tem o espetáculo Vida de Circo, do grupo Circo da Lua, com direito a pintura facial.

Por ser a primeira vez que um evento como este acontece na cidade, a expectativa está grande, principalmente para os organizadores. “Este evento que vamos realizar, junto à Bahiatursa e outros parceiros, visa fomentar a cultura local. Além disso, é bastante importante, não só para o turismo, mas para a economia da nossa cidade também. Espero que esse seja o primeiro de muitos eventos como esse que vamos fazer aqui”, revelou Vinícius Briglia, assessor técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ilhéus.

Além do entretenimento com foco na produção contemporânea do jazz, o Ilhéus in Jazz promoverá para o público durante os dois dias, comodidade através da internet gratuita da ITS Brasil e também instigará o lado ambiental com a ação Praia Limpa. “O projeto Ilhéus In Jazz tem como objetivo levar a cultura através da música, entretenimento e sustentabilidade, valorizando artistas locais, além de movimentar o comércio e o turismo da cidade de Ilhéus”, ressalta Rogerio Tedesco, responsável pela Gamboa, uma das organizadoras do evento.

O projeto é uma realização da Gamboa, A4 Comunicação e AMB Bussiness’n Fun, e conta com os patrocínios do Governo da Bahia, através da Bahiatursa, Prefeitura de Ilhéus e Devassa, a cerveja oficial do Ilhéus In Jazz.

Praia limpa

No sábado, a programação começa cedo. A partir das 7h30, acontece o mutirão de limpeza na Praia do Sul, em parceria com o GAP (Grupo Amigos da Praia) a fim de sensibilizar os banhistas sobre a problemática do lixo no mar. O ponto de encontro é a Cabana Codornas. Lembrando que, durante todo o evento, será realizada a gestão eficiente dos resíduos , em que serão coletados materiais recicláveis junto com a Cooperativa de Catadores de Ilhéus fomentando a cadeia produtiva da reciclagem. Também serão contabilizados os rejeitos e os orgânicos serão compostados.

O GAP e a Coolimpa realizam projetos de gestão de resíduos em eventos. São mais de 40 colaboradores, que fazem mutirões semanais em praias, rios e mangues da cidade e educação ambiental.

Programação

15/04 – Sexta-feira

18h – DJ Neto Nogueira

19h – Putorkestra!

21h – Adelmo Casé e Funk Machine

16/04 – Sábado

7h30 – Mutirão de limpeza na praia do Sul, em parceria com o GAP

17h – Espetáculo Vida de Circo – programação infantil

18h30 – Juvino Filho e Grupo

20h30 – Eric Assmar

22h – DJ Neto Nogueira

SERVIÇO

O que: Ihéus in Jazz

Quando: 15 e 16 de abril

Onde: praça Rui Barbosa, centro de Ilhéus

Gratuito

Mutirão de Limpeza

16/04

07:30

Onde: Ponto de Encontro na Praia do Sul na Cabana Codornas