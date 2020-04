Ilhéus: Justiça obriga hospitais a garantir equipamentos para proteger funcionários

Como dos 95 casos registrados de Covid-19 em Ilhéus, há 70 por cento de profissionais de saúde, a 1ª Vara da Justiça do Trabalho concedeu liminar determinando que que hospitais forneçam equipamentos de proteção individual (EPIS) em quantidade e qualidade adequadas aos funcionários. A decisão, que atende a ação do Ministério Público do Trabalho, provocado pelo Sintesi (Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Itabuna e Região) e Sindicato dos Técnicos e Auxiliares em Enfermagem (Sindtae),, é direcionada aos hospitais da Santa Casa de Ilhéus, Antonio Vianna, Costa do Cacau e Hospital de Ilhéus.

As citadas unidades também deverão garantir testagem em massa dos servidores, de modo a permitir a detecção de infectados pelo novo coronavírus (Covid-19). O descumprimento da determinação judicial implicará em multa de R$ 1 mil por dia. (Texto: Redação com informações do Pimenta)