Ilhéus muda horário de atendimento para evitar aglomerações no setor de tributos

Ao considerar a necessidade de adotar medidas emergenciais de prevenção do contágio e da disseminação do novo Coronavírus, desde a última semana, o Setor de Tributos da Prefeitura de Ilhéus está funcionando em novo horário. O atendimento presencial ao público é realizado de segunda a sexta-feira, das 12 às 15 horas, prestado por servidores efetivos em regime de revezamento.

Os setores de Contabilidade e Tesouraria do Município também estão funcionando com alternância, com um funcionário por setor. Os demais trabalhos estão sendo realizados de forma remota, de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, por telefone ou aplicativo de mensagens, incluindo os serviços de auditoria.

O secretário municipal da Fazenda (Sefaz), Márcio Cunha, explica que a maioria dos serviços pode ser acessada através do site da Prefeitura, inclusive a emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2020 pelo seguinte link:

http://ilheus.metropolisweb.com.br:83/metropolisWEB/tributario/emitirDamIptuPublico.do?metodo=executarPrepararIncluir

Telefones disponíveis para atendimento ao público:

Diretoria da Administração Tributária

Responsável: Gustavo Niella – (73) 99165-4268 (WhatsApp)

Auditoria Tributária

Plantonista – (73) 99948-6596 (Telegram)

Alba Cristina – (73) 99146-2045

Chefia de Arrecadação, Atendimentos e Cobrança

Adriano Sales – (73) 99172-9193

Chefia de Cadastramento Eletrônico

Reinilson Soares – (73) 98849-5397 (WhatsApp)

Nota Fiscal Avulsa e Eletrônica

Marco Aurélio – (73) 98835-1590 (WhatsApp)