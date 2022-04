Ilhéus: Mutirão mobiliza comunidades afetadas pelas chuvas com integração

Unidas pela força do coletivo, as comunidades de Ilhéus, localizadas no entorno do Porto Sul, e que foram afetadas pelas fortes chuvas do final de 2021, se abrem para o futuro. Tudo com a colaboração do Mutirão Reviver, iniciativa realizada pela BAMIN. Além da comunidade de Sambaituba, Vila Campinhos e Vila Juerana também já receberam um conjunto de atividades que abraçam diferentes equipes dos programas socioambientais do Porto Sul.

Em sintonia, e em nome de uma transformação, mais de 500 participantes marcaram presença nas quatro ações realizadas nestas três comunidades. Caroline Azevedo, Gerente Geral de Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidades do Porto Sul, explica que o Mutirão Reviver assumiu o compromisso de dar apoio aos moradores da região do empreendimento, que foram impactados com as enchentes do final do ano passado.

“Os mutirões têm três linhas de ações que engajam os moradores numa força conjunta: revitalização, através das pinturas e das artes nas fachadas externas de casas e estabelecimentos comerciais; educação ambiental através de atividades e dinâmicas de limpeza, gestão dos resíduos e replantios e o fortalecimento dos empreendedores, com sinalizações sobre os serviços prestados ou produtos vendidos, além de orientações nesta linha de trabalho”, detalha Caroline.

Luciana de Castilho, supervisora do Programação de Educação Ambiental com Comunidades (PEACOM), comenta que o escopo de ação de educação ambiental, por exemplo, é voltado para conectar crianças, jovens, adultos. “Focamos, principalmente, nos plantios de mudas, nesses mesmos locais em que está sendo feita a revitalização com as pinturas e desenhos artísticos”, completa.

Os mutirões de limpeza também compõem a programação nas comunidades: são recolhidos o lixo descartado nas ruas das comunidades e os entulhos originados pelas enchentes. Assim, grupos recolhem esses materiais e destinam ao local adequado.

Interação comunitária

Em Vila Campinhos, uma das comunidades mais afetadas, foram realizados dois mutirões para que toda comunidade fosse beneficiada. Ualas Ferreira, que mora na área há 20 anos, com a mãe, Neide Silva, conta que para ele foi muito importante ver a solidariedade e união entre seus vizinhos com o estímulo de toda a equipe do Mutirão Reviver. “Ter participado foi gratificante. É muito bom ver o que conseguimos fazer, juntos, aqui na comunidade. Me sinto grato por ter apoiado o trabalho deles e visto um resultado que nos orgulha”.

Luciana de Castilho diz, que no final das contas, o objetivo é justamente trazer esse espírito de renovação e recomeço, principalmente com as expressões artísticas nas fachadas e o movimento de limpeza do local. “Conseguimos trabalhar a coletividade como uma força de realização. O mutirão é feito de forma conjunta. Não dá para fazer um mutirão sem que todos abracem a ideia”, reforça.

Ualas afirma que, através das cores nas paredes, é possível ver mais alegria na rotina da comunidade. “A gente olha diariamente para o que a força de vontade dos moradores, o coletivo unido em prol de uma causa maior, consegue realizar”.

Sobre a Bamin

A BAMIN investe continuamente em seus negócios no Brasil, que incluem a Mina Pedra de Ferro, na região de Caetité, o Porto Sul, em Ilhéus, e agora com o trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOL. A empresa faz parte do Eurasian Resources Group (ERG), líder em mineração, metais e logística. O ERG é também o maior operador de transportes da Ásia Central, com ampla experiência em ferrovias.