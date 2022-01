Ilhéus: Oficina de teatro reúne alimentos para vítimas de enchente

Aqueles que não resistem à magia do teatro e querem se aperfeiçoar na interpretação têm uma oficina marcada. Será no próximo sábado (22), das 14 às 17 horas, no Mercado de Artesanato de Ilhéus. A capacitação será conduzida pelo ator, diretor e produtor Jefter Paulo.

A iniciativa, do Coletivo Plêiade e Mercado de Artesanato de Ilhéus, oferece 25 vagas, a serem preenchidas por atores com experiência e demais curiosos sobre o trabalho do saudoso dramaturgo francês Antonin Artraud. Um dos objetivos desse curso é ajudar vítimas da enchente que também atingiu Ilhéus, no mês de dezembro.

Por isso, os interessados deverão inscrever-se com alimentos não perecíveis. O material arrecadado será encaminhado para a Fazenda Sempre Viva, entidade filantrópica da irmã Catarina que vem auxiliando famílias atingidas pela cheia histórica de rios regionais.

Quem é

O ator Jefter Paulo é professor na Oficina Escola Nossa Senhora do Teatro, no Rio de Janeiro. Atualmente, está em circulação com o espetáculo teatral “Marianna Crioula, um grito de resistência”. Além disso, ele realiza pesquisas cênicas inspiradas no universo de Antonin Artaud.

Para quem não conhece o nome, Artraud morreu em 1948, aos 51 anos. Ele foi um “poeta, ator, escritor, dramaturgo, roteirista e diretor de teatro francês de aspirações anarquistas”.