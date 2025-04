Ilhéus participa de Fórum sobre micro e pequenas empresas em Brasília

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Ganem, representou a Prefeitura de Ilhéus no Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em Brasília, na última quinta-feira (10). O evento foi uma grande oportunidade para troca de experiências e buscar soluções que possam fortalecer o ambiente de negócios na cidade.

Na capital federal, o secretário participou de diversas reuniões temáticas com os comitês de Política Nacional de Desenvolvimento da MPE, Microempreendedor Individual, Formação e Capacitação Empreendedora, Investimentos, Financiamento e Crédito, além de Tecnologia e Inovação. O convite veio através do presidente da Associação das Micros e Empresas de Pequeno Porte do Sul da Bahia (AMPESBA), Agnaldo Joaquim (Durunga).

“Estive ao lado de grandes lideranças do setor, representantes do MPE e secretários estaduais de todo o país. As discussões promovidas pelo Fórum são fundamentais para pensarmos políticas que contribuam com o desenvolvimento econômico da nossa cidade, em especial das pequenas empresas, um compromisso firmado pelo prefeito Valderico Junior”, disse o secretário Paulo Ganem.

A agenda ainda incluiu uma importante reunião para tratar sobre o XIV Congresso Norte Nordeste das Micros e Pequenas Empresas, que será realizado em Ilhéus nos dias 6 e 7 de outubro. O presidente da AMPESBA, Agnaldo Joaquim, também articula a possibilidade de trazer o Encontro dos Membros do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, ampliando ainda mais as oportunidades de fortalecimento do setor, como destaca o secretário Paulo Ganem:

“As micro e pequenas empresas são fundamentais para o crescimento econômico do país, pois geram emprego e renda para a população. Trazer grandes eventos para Ilhéus vai ajudar nossos empreendedores a inovarem e saírem da informalidade”, disse.