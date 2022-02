Ilhéus passa a oferecer vacinação noturna

Para ampliar a oferta e acelerar a aplicação do imunizante contra a Covid-19, a Prefeitura de Ilhéus disponibiliza às terças e quintas-feiras vacinação noturna nas unidades básicas de saúde Sarah Kubitschek, Hernani Sá e Euler Ázaro, das 18h às 20h. O serviço extra visa atender, principalmente, as pessoas que não conseguem comparecer aos postos no período diurno.

A Secretaria de Saúde (Sesau) informa que a 3ª dose será aplicada no público que recebeu a 2ª dose há quatro meses, com exceção das gestantes, que devem ter completado cinco meses da 2ª dose. A ação não será destinada às crianças, visto que a aplicação das doses pediátricas acontece às quartas e sextas-feiras, segundo comunicado prévio.

O funcionamento dos demais locais está mantido, conforme os horários informados.

Documentação – Para tomar a 1ª dose o público deve portar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação, caso possua. Já para receber a 2ª dose é imprescindível a apresentação do CPF, cartão SUS e cartão de vacinação constando a primeira aplicação.

A dose de reforço será aplicada mediante apresentação do CPF, cartão do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação constando as duas aplicações