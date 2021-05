Ilhéus passa a ter o “Dia Municipal do Esporte Seguro e Inclusivo”

O município de Ilhéus passa a ter instituído no seu Calendário Oficial de Eventos, o “Dia Municipal do Esporte Seguro e Inclusivo”. A data será comemorada anualmente, no dia 09 de novembro, visando a inclusão social e segura, onde crianças, jovens e adolescentes estejam inseridos no mesmo espaço, sem preconceito, respeitando as condições de cada um. Nesse sentido, Projeto de Lei de autoria do vereador Gurita (PSD) foi aprovado pela Câmara, ontem (05).

De acordo com o PL, neste novo dia do calendário de eventos, serão desenvolvidas atividades esportivas inclusivas voltadas para o fomento do esporte, direcionadas para pessoas típicas, pessoas com deficiência e com necessidades especiais. Os eventos serão organizados pela Secretaria Municipal de Assistência, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Educação, Esporte e Lazer.

“O esporte não é só para alguns, é para todos”, destaca o parlamentar. “Partindo dessa afirmação, compreendemos que o esporte é um importante instrumento para integração, transformação e, sobretudo, inclusão social dos indivíduos, independentemente de suas condições peculiares. O esporte é um direito universal e fundamental de todo ser humano e como tal todos devemos ter as possibilidades e facilidades para alcançar a efetiva realização desse direito”, justifica a iniciativa.