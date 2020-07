Ilhéus perde o radialista Saldanha

Vítima de infarto, morreu neste sábado, 25, o radialista Saldanha, de Ilhéus. Ele tinha 70 anos de idade, muitos dos quais dedicados à comunicação e à política.

Elival Vieira (Saldanha), informa a família, passou mal em casa, por volta do meio-dia. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Costa do Cacau, mas não resistiu.

O corpo do radialista ilheense, velado no SAF do Alto da Conquista, será sepultado neste domingo, 26. A previsão é de que seja às 17 horas, no Cemitério Reviver.

Saldanha era conhecido também como “Gogó de Ouro”, dada a qualidade de sua voz para a atividade de locutor de rádio.

Por muito tempo, ouvintes de emissoras AM de Ilhéus acompanharam o talento do radialista, em programas de variadas tendências.

A mídia impressa também fez parte da trajetória profissional de Saldanha. O jornal “Foco”, já extinto, foi fundado e dirigido por ele.

Na política, o nome de Saldanha sempre aparecia em épocas de eleição. Ele disputou vagas de vereador e de deputado federal, sem êxito.

Não é exagero afirmar que Saldanha foi um dos melhores profissionais da história do rádio de Ilhéus. Era querido por ouvintes e por colegas de profissão.