Olha só o que circula nas redes sociais: imagem de mais um teste, talvez o penúltimo, da iluminação da nova ponte de Ilhéus. A obra está em fase final de execução. Falta pouca coisa para terminar.

Em estilo moderno, a ponte ligará o centro da cidade ao bairro Pontal. É um projeto do governo do estado, fundamental para o fim do congestionamento do trânsito no entorno da antiga ponte.