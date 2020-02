Ilhéus: Praça “da Irene” entra em clima de festa com marchinhas de carnaval

A Praça Castro Alves de Ilhéus, popularmente conhecida como Praça da Irene, receberá nesta quinta-feira (20) as famosas marchinhas de Carnaval. De acordo com a organização do evento, o objetivo é resgatar a tradição das antigas festas momescas da cidade.

A abertura será às 19 horas, com apresentação do cantor Edu Neto. Às 19h30min, os músicos Itassucy, Bebeto e Lito Vieira tocarão as marchinhas dos antigos carnavais. Logo após, às 20h30min, será a vez da cantora Alana Lima subir ao palco. Não para por aí! Às 21 horas, os cantores Ivan Moraes e Tito Moreno vão embalar o público presente. A festa terminará às 22h20min, com a primeira atração e mais convidados.

A Prefeitura de Ilhéus disponibiliza palco e toda a parte da supervisão, com equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), Superintendência de Transporte, Trânsito e Mobilidade (Sutram) e da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), com ambulância e corpo técnico. A Polícia Militar da Bahia também auxiliará na segurança do evento.