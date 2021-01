Ilhéus: prefeito fala sobre desafios em meio à pandemia

O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, terá uma série de desafios para enfrentar no novo mandato, principalmente, os provocados pela pandemia do novo coronavírus. Ele assegure que a cidade, porém, mantém firme o plano de retomada econômica. “Mesmo com queda de receitas, as obras públicas seguem em bom ritmo e o setor produtivo mostra sinais positivos”, destaca.

De acordo com Mário Alexandre, a Prefeitura dará continuidade às medidas adotadas no combate à Covid-19, com operacionalização dos 50 leitos de UTI exclusivos para pacientes infectados pela doença. O chefe do Executivo esclareceu ainda que o Município pretende firmar um convênio junto ao Governo da Bahia e ao Ministério da Saúde para assegurar que a população tenha acesso à vacina o mais breve possível.

Saúde e educação

Segundo informou, a meta é aumentar para 75% a cobertura da Atenção Básica, com ampliação das unidades para fortalecer o atendimento na rede primária de saúde, que hoje possui 56% de cobertura.

“Sofremos um impacto econômico por conta da paralisação de diversas atividades produtivas, o que gerou queda na arrecadação tributária da cidade. No primeiro momento salvamos vidas, não apenas das pessoas que moram em Ilhéus, mas daquelas vindas de outros municípios. Agora, damos incentivos aos empresários e descontos às pessoas para quitar seus débitos junto à Prefeitura”, frisou Mário Alexandre.

No quesito Educação, o prefeito destacou a reforma realizada nas unidades da rede municipal, cujas obras nesta etapa se estenderam às escolas Heitor Dias, Perpétua Marques, Banco da Vitória, Dom Eduardo, sede e anexo da Escola Professor Paulo Freire, Santo Antônio e ao Instituto Municipal de Ensino (IME) Eusínio Lavigne. “Devolvemos à comunidade um ambiente adequado para que os nossos jovens e as nossas crianças estudem com dignidade”, pontuou.

Proposta para aulas

O gestor explicou que o calendário dos anos letivos 2020/2021 está em fase de elaboração e a proposta deverá ser apresentada ao Conselho Municipal de Educação (CME). Segundo ele, as escolas funcionarão em formato híbrido, por meio de aulas e dias alternados.

Na pasta de Infraestrutura, Mário Alexandre anunciou serviços voltados à contenção de encostas, por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia, referentes à requalificação, manutenção e conservação de escadarias, taludes e acesso aos altos da cidade.

O aviso de licitação está disponível no Diário Oficial Eletrônico do Município, na edição da última quinta-feira (31).