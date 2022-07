Ilhéus realiza 7ª edição dos Jogos Indígenas Estudantis Tupinambá

A emoção dos esportes tradicionais indígenas poderá ser sentida de perto durante a 7ª edição dos Jogos Indígenas Estudantis Tupinambá (JIET), que acontece de 18 a 24 de julho, na Aldeia Mãe, em Olivença. A atividade é uma realização do Grupo de Jovens Indígenas Tupinambá Paranã, com apoio da Prefeitura de Ilhéus.

Estudantes e comunidade se reunirão para praticar diversas modalidades, como arco e flecha, canoagem, luta corporal, natação, puxada do mastro e futebol. Conforme os organizadores, a expectativa é que cerca de mil pessoas de diferentes etnias participem dos jogos.

Os sete dias de programação prometem ser um show de cultura e diversidade para o público. O objetivo é reunir os estudantes indígenas das escolas da região para compartilharem de uma experiência de vivência e interação esportiva-cultural.

A proposta também visa promover a afirmação de identidade do ser indígena, construindo, assim, uma comunidade mais consciente da sua origem étnica e possibilitando uma relação com as demais sociedades.

História – Os indígenas Tupinambás de Olivença foram os pioneiros na Bahia a realizar os Jogos Indígenas Estudantis. O JIET é um evento cultural-esportivo, realizado todos os anos, desde 2014.

A realização dos jogos tem o objetivo de integrar a comunidade escolar indígena da etnia Tupinambá de Olivença às demais etnias do estado