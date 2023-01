Ilhéus realiza atualização Cadastral do Bolsa Família a partir do dia 25 de fevereiro

Prefeitura de Ilhéus informa que a atualização cadastral do Programa Bolsa Família será realizada a partir do dia 25 de fevereiro, nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social ( CRAS ) e na sede da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SPS).

Para quem tem filho em idade escolar é necessário apresentar o comprovante de matrícula do ano de 2023 para realizar a atualização cadastral. A coordenadora do Bolsa Família do município, Géssica Miranda, explica que, “sem o comprovante de matrícula, os beneficiários que têm filhos em idade escolar não vão conseguir efetivar a atualização”.

Documentos necessários:

-RG;

– CPF;

– Carteira de Trabalho;

– Título de Eleitor;

– Certidão e/ ou RG dos filhos menores de idade;

– Comprovante de matrícula

A coordenadora ressalta que os beneficiários devem aproveitar os meses de janeiro e fevereiro para realizar a matrícula na rede de ensino, a fim de que no período da atualização a documentação esteja organizada.