Ilhéus recebe maior evento de cacau e chocolate da América Latina

Começa nesta quinta-feira (18) e vai ate o dia 21, no Centro de Convenções, o Festival Internacional do Cacau e Chocolate de Ilhéus-Chocolat Festival, que chega a sua 38º. Edição, 15 delas na cidade celebrizada por Jorge Amado, onde o evento que é considerado o maior do gênero da América Latina começou e se espallhou para Belém, Altamira, São Paulo, Salvador, Brasil e, na sua primeira versão internacional, Portugal.



O Chocolat Bahia Ilhéus, que tem o apoio do Governo do Estado e a participação das secretarias de Turismo, Cultura, Desenvolvimento Rural, Agricultura e Trabalho, Emprego e Renda, terá atrações como degustação de chocolatesl, Cozinha Kids, Cozinha Show, palestras, shows musicais, rodada de negócios, workshops, Chocoday e o Fórum do Cacau, reunindo cerca de 200 expositores e mais de 100 marcas de chocolates de origem.

“É uma alegria muito grande poder voltar a Bahia e especialmente a Ilhéus. Vamos fazer um festival incrível com muita discussão sobre negócios do cacau e do chocolate, pratos deliciosos na Cozinha Show, tudo com a energia que só o povo baiano tem”, afirma Marco Lessa, CEO do Grupo M21 e idealizador do Chocolat Festival.



PROGRAMAÇÃO COMPLETA

18 DE JULHO (QUINTA-FEIRA)

ABERTURA DO EVENTO

19h

ATELIER

19h às 22h – Chef Léo Vilela

KIDS COOKING

20h – Oficinas Infantis: Tia Pri e Tia Lu

COZINHA SHOW

20h – Mariana Corbetta

PALCO CACAU

20h – João Hoffman e Airumã

21h30 – Malu (do Pagode)

PAVILHÃO CULTURAL

20:30h – Dança do Cacau – Grupo Batukejeje

ATRAÇÕES ITINERANTES

19h – Balé Afro Dilazenze

20h – Cortejo Afrocultural Batukejeje

ATIVIDADES TÉCNICAS

Seminário Bahiater – Abertura Oficial

19 DE JULHO (SEXTA-FEIRA)

ATELIER

14h às 22h – Chef Léo Vilela

KIDS COOKING

15h às 20h – Oficinas Infantis: Tia Pri e Tia Lu

COZINHA SHOW

16h – Chef Dani Façanha

17:30h – Chef Carlos Mota

19h – Chef Mariana Corbetta

20:30h – Chef Deia Lopes

PALCO CACAU

16h – Gabriela Maja

18h – Mulheres em Domínio Público

19h – Putorkestra

21h – Mel de Forró

FÓRUM DO CACAU

15h – Transformação Digital: Estratégias Avançadas para a indústria do futuro na cacauicultura

15:30h – Indicadores de Sustentabilidade: Um olhar sobre a cadeia produtiva do cacau o estado do Pará

16h – Painel: O uso da casca do cacau na construção civil

17h – Painel: Cacau da Bahia – Passado, presente e qual o futuro?

18:30h – As ações do Governo da Bahia que mudaram a cacauicultura da Bahia

PAVILHÃO CULTURAL

16h – Circo da Lua

18h – Contação de histórias Manu e Pri

20h – Contação de histórias Maria Rita Prudente

20h45 – Monólogo com Cabeça Isidoro

ATRAÇÕES ITINERANTES

16h às 20h – Noi Soul com Sussurros Poéticos

18h às 22h – Passeio dos personagens Jorgeamandianos Circo Maktub

ATIVIDADES TÉCNICAS

Seminário Bahiater

8:30h às 12h – Visita Técnica Biofábrica

15h às 20h – Fórum do Cacau

Oficinas Técnicas ADAB: Monilíase

10h às 12h e 14h às 18h

Encontro CAR

14h às 16h

20 DE JULHO (SÁBADO)

ATELIER

14h às 22h – Chef Léo Vilela

KIDS COOKING

15h às 20h – Oficinas Infantis: Tia Pri e Tia Lu

COZINHA SHOW

16h – Junior França

17h30m – Mariana Corbetta

19h – André Cabral

20h30 – Abdel Al Baiz

PALCO CACAU

16h – Ivan Morais

18h – Orquestra Gongombira de Percussão

19h – Marcos Abaga

21h – PH do Acordeon

CHOCO DAY

15h – A indicação geográfica como reconhecimento de valor e qualidade do chocolate em mercados internacionais

16:30h – Certificações de origem: O chocolate da cabruca do sul da Bahia

17h – Criar receitas e seguir tendências: da amêndoa ao bombom

17h30 – O que é chocolate?

18h – Museu do cacau e chocolate: como mudar um destino

18h30 – Painel Internacional: as tendências de consumo do chocolate no Mundo

19h30 – Chocolates de sucesso: os desafios de crescer no Brasil

20h – Apresentação do estudo das micro e pequenas indústrias da cadeia de cacau e chocolate da Bahia

PAVILHÃO CULTURAL

17h – Circo da Lua

20h – Sarau da Palavra

ATRAÇÕES ITINERANTES

17h: Contação de histórias com Manu e Pri

16h às 20h – Noi Soul com Sussurros Poéticos

18h às 22h – Passeio dos personagens Jorgeamandianos Circo Maktub

ATIVIDADES TÉCNICAS

Seminário Bahiater

9h às 19h – Auditório Premier Business Center

Oficinas Técnicas ADAB: Monilíase

10h às 12h e 14h às 18h

21 DE JULHO (DOMINGO)

ATELIER

14h às 22h – Chef Léo Vilela

KIDS COOKING

15h às 20h – Oficinas Infantis: Tia Pri e Tia Lu

COZINHA SHOW

16h – Elma Cunha

17h – Léo Vilela

18h – Leleco Nascimento

19h – Luiza Tabosa

PALCO CACAU

16h – Diego Schaun

19h – Marcelo Ganem

20h – Pier 5

21:30h – Zouk Mania

PAVILHÃO CULTURAL

15h – Bate-papo com as escritoras Maria Luiza Santos, Elisa Oliveira e Lícia Queiroz

17h – Contação de histórias Manu e Pri

18h – Lançamento de livros e sessões de autógrafos

ATRAÇÕES ITINERANTES

16h às 20h – Noi Soul com Sussurros Poéticos

18h às 22h – Passeio dos personagens Jorgeamandianos Circo Maktub

RODADAS DE NEGÓCIOS – Edifício Premier Business

Exporta Mais Brasil Cacau e Chocolates

17 de julho – 14h às 18h

18 de julho – 8h às 13h

A 38ª edição do Chocolat Festival Bahia, é uma realização da MVU Empreendimentos. O projeto tem apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, conta com as parcerias do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Turismo (SETUR), Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (SEAGRI), Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Bahiater, assim como do Governo do Estado do Pará através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (SEDAP) e o Funcacau, Prefeitura de Ilhéus, Bahiagás, CIN, Fieb, Sebrae, ApexBrasil, Unicafes BA, Ceplac, Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia (Amurc), Associação do Turismo de Ilhéus (Atil), Costa do Cacau Convention Bureau, IF Baiano – Campus Uruçuca, Biofábrica da Bahia e Associação dos Produtores de Cacau (APC).