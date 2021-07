Ilhéus reduz em uma hora o tuque de recolher

O toque de recolher foi prorrogado por mais uma semana em Ilhéus. A medida passa a valer das 1h às 5h, no período compreendido entre 28 de julho e 6 de agosto de 2021. O decreto será publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (28) e mantém as principais normas adotadas em edições anteriores para enfretamento da Covid-19 no município.

De acordo com o texto, o transporte coletivo municipal funcionará até às 00h. Continua autorizada a realização de atividades e eventos com até 100 pessoas, bem como eventos desportivos coletivos e amadores, sem a presença de público. Os espaços culturais como cinema e teatro funcionarão obedecendo à limitação de 50% da capacidade do local.

O documento mantém ainda a autorização de atos religiosos litúrgicos, desde que sejam atendidos os protocolos sanitários estabelecidos, com distanciamento social adequado, uso de máscaras e limitação da ocupação ao máximo de 50% da capacidade do local. Os parques de exposições e espaços similares poderão funcionar uma vez que seja garantido o distanciamento mínimo de um metro e meio, sendo vedada a realização de excursões para visitações de tais equipamentos.

Segue suspensa a realização de shows, festas, públicas ou privadas, e afins, independentemente do número de participantes, bem como a utilização de caixas térmicas, de isopor, coolers e similares para guarda e manutenção de bebidas alcóolicas, em vias públicas, tanto para comercialização quanto para consumo próprio, após às 20h30, entre os dias 28 de julho e 6 de agosto de 2021.

O boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (28) contabiliza 19.279 pessoas curadas e 116 pacientes infectados pela Covid-19. Dos 81 leitos de UTI habilitados, 22 abrigam pacientes de Ilhéus e 22 estão ocupados com pacientes oriundos de outras cidades baianas. Os dados são informados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).