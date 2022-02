Ilhéus reforça campanha de vacinação contra o sarampo; confira público-alvo

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) iniciou nesta semana a campanha para intensificar a vacinação contra o sarampo em Ilhéus. O objetivo da ação é alertar a população sobre a importância da aplicação da tríplice viral, que também protege contra a caxumba e a rubéola. Conforme a Sesau, a estratégia contempla crianças a partir de 1 ano e adultos até 59 anos, com foco no público que ainda não tomou as doses previstas no calendário nacional de imunização.

O serviço está disponível nas salas de imunização do município, de acordo com horários específicos. É necessária a apresentação do documento de identificação e do cartão de vacinação.

As unidades de saúde que aplicam o imunizante contra a Covid-19 ofertarão a tríplice viral no turno oposto. A Sesau explica que o ideal é que crianças de 1 ano tenham tomado a 1ª dose; já crianças com 1 ano e 3 meses devem receber a 2ª dose. Pessoas até 29 anos e profissionais de saúde independentemente da idade, que não tenham tomado a vacina, devem receber as duas doses, com intervalo de 30 dias. Adultos de 30 a 59 anos devem receber uma dose do imunizante, caso não tenham se vacinado.

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa que pode evoluir para complicações e levar à morte, sendo uma das maiores causas de óbitos entre crianças não vacinadas. A prevenção é feita por meio da aplicação da vacina.

Procure uma unidade de saúde perto da sua casa. Vacine-se!