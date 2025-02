Ilhéus reforça convocação para recadastramento obrigatório de servidores municipais

A Prefeitura de Ilhéus reitera a convocação para que todos os servidores municipais efetivos realizem o Recadastramento Funcional, até o dia 7 de março, na Associação Comercial e Industrial de Ilhéus (ACII), das 09h às 17h.

O procedimento é obrigatório para todos os servidores efetivos, incluindo aqueles que estão licenciados, com ou sem remuneração, e os que foram cedidos a outros órgãos. Confira a documentação necessária (original e cópia):

1. RG;

2. CPF;

3. Comprovante de residência atualizado (emitido nos últimos três meses);

4. Certidão de casamento, declaração de união estável ou averbação de separação judicial;

5. Formulário de recadastramento.

A convocação, publicada através da Portaria nº 149, de 4 de fevereiro de 2025, ressalta que o não comparecimento dentro do prazo resultará na suspensão do pagamento dos vencimentos do servidor.

Para aqueles que, por motivo de saúde grave, não puderem comparecer no período estabelecido, será concedido um prazo de 15 dias após o encerramento do recadastramento, ou assim que houver a regularização da situação, para que se apresentarem ao Setor de Recursos Humanos.