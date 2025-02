Ilhéus se despede de Zé Cacá, ícone do esporte no município 

Nesta quarta-feira (12), Ilhéus perdeu um de seus mais ilustres nomes do esporte. José Carlos de Oliveira, conhecido como Zé Cacá, faleceu aos 64 anos, deixando um legado significativo em sua trajetória esportiva e sendo amplamente respeitado no futebol baiano.

Em entrevista ao site Fábio Roberto Notícias, a esposa de Zé Cacá, visivelmente emocionada, revelou que ele enfrentava dores na coluna, mas a situação se agravou com um episódio de pressão arterial baixa, que comprometeu seus sinais vitais, resultando em seu falecimento no Hospital de Ilhéus.

A família ainda está definindo o local do velório e do sepultamento, enquanto o corpo de Zé Cacá permanece no Hospital de Ilhéus até que os trâmites necessários sejam concluídos.

Homenagem da Federação Bahiana de Futebol

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) expressou seu profundo pesar pela morte de Zé Cacá, que foi ex-diretor do Departamento Técnico da entidade. Em nota oficial, a FBF reconheceu a valiosa contribuição de Zé Cacá para o futebol baiano ao longo de sua carreira.

Além de seu trabalho na federação, Zé Cacá também presidiu o River Esporte Clube e ocupou cargos de vice-presidente e diretor do Colo-Colo de Futebol e Regatas, ambos de Ilhéus, deixando um legado de comprometimento e amor pelo esporte.

A Diretoria da FBF, consternada com a perda, se solidarizou com os familiares e amigos de Zé Cacá. Como uma forma de homenagem póstuma, o presidente da entidade anunciou que um minuto de silêncio será respeitado antes do jogo entre Bahia e América-RN, válido pela Copa do Nordeste 2025, além de ser realizado nas partidas da 7ª e 8ª rodadas do Campeonato Baiano Série A, programadas para os dias 12, 15, 16 e 19 de fevereiro.

Zé Cacá deixa esposa, dois filhos e dois netos, e seu legado no esporte e na comunidade sempre será lembrado com carinho.