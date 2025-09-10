Ilhéus se prepara para receber o Triathlon Brasil Super Series 2025

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, em conjunto com as secretarias de Ordem Pública, Turismo, Serviços Urbanos e a Autarquia de Transporte e Trânsito (SUTRAM), realizou na manhã desta terça-feira (09), uma reunião de planejamento para o Triathlon Ilhéus 2025 – Brasil Super Series Multisports. O encontro contou também com a presença do prefeito Valderico Junior, que acompanhou de perto as definições para a realização do evento. A competição será disputada neste sábado (13), válida como Campeonato Brasileiro e seletiva oficial para o Mundial de Abu Dhabi 2026.

Com mais de 300 atletas já inscritos, do Brasil e do exterior, o percurso terá como cenários a ponte Jorge Amado, a avenida Soares Lopes, o centro histórico de Ilhéus e a praia do Cristo, pontos emblemáticos que reforçam a beleza da cidade e sua tradição esportiva.

“O triathlon faz parte da história de Ilhéus e traz de volta memórias importantes para a população. Mais do que uma competição, é um momento de integração que movimenta o turismo, gera renda e projeta a cidade para o mundo. Estamos trabalhando para que essa edição seja inesquecível e reafirme o papel de Ilhéus como berço do triathlon brasileiro”, destacou o prefeito Valderico Junior.

O presidente da Federação Baiana de Triathlon, Cléber Castro, destacou a ligação histórica de Ilhéus com a modalidade, lembrando que “O grande carinho do triathlon brasileiro é aqui. A lembrança que todos têm é de um público nas ruas torcendo, vibrando. Os atletas eram tratados como estrelas e essa energia permanece viva até hoje.”

O secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Vinicius Mendonça, afirmou que logo que recebeu a proposta do evento se reuniu com o prefeito Valderico Júnior, que entendeu de imediato a importância da competição para Ilhéus. “O prefeito deu total apoio e mobilizou todas as secretarias necessárias para que a organização fosse feita de forma integrada. Esse evento fortalece nossa tradição esportiva e coloca Ilhéus em destaque no cenário nacional e internacional do triathlon”, disse o secretário.

Durante a reunião, foram discutidos os ajustes de trânsito, os pontos de fechamento e reorganização de vias, a atuação da Guarda Civil Municipal, a organização dos ambulantes e o apoio das secretarias de infraestrutura e serviços urbanos. O evento também contará com a presença de técnicos de renome internacional, como Alberto Kruschewsky, de Minas Gerais, e Ricardo Neves, do Rio de Janeiro, que recentemente atuou como oficial técnico nas Olimpíadas de Paris.

Com uma programação que inclui reconhecimento de percurso, entrega de kits, largadas em diferentes categorias e premiações, o Triathlon Ilhéus 2025 promete ser um marco esportivo e turístico, consolidando o município como referência nacional e internacional da modalidade.