Ilhéus sedia Encontro Nacional de Travestis e Transexuais Negras

Ilhéus foi escolhida para sediar o VII Encontro Nacional de Travestis e Transexuais Negras e Negros com o tem “Quais Vidas Negras Importam?”. O evento já aconteceu nos estados do Rio Grande do Sul, Maranhão, Distrito Federal, Pernambuco, Rio de Janeiro e Ceará. Ilhéus foi escolhida com o objetivo de fortalecer a liderança local, Coordenadora do Fórum em nível de estado, Miretty di Biachio. Sua luta solo em Ilhéus com o objetivo de mitigar os efeitos da transfobia, do machismo e racismo patriarcal, é uma voz relevante na cidade. Assim sendo, a direção executiva do FONATRANS decidiu por escolher Ilhéus para a realização do evento. Alguns apoios políticos locais foram conquistados por Miretty e a ela cabe aqui nossas reverências. Ressalta-se que o evento é realizado pelo FONATRANS e UNAIDS, agência da ONU para HIV/AIDS e tem apoio logístico do aplicativo Tinder e do Conselho Federal de Psicologia.

A Transfobia é a aversão e o ódio relacionados às pessoas travestis e transexuais, violências que colocam o Brasil no topo em número de registros e mortes. Discutir esta pauta de Direitos Humanos com a interseccionalidade de raça é de extrema importância para construção de uma cultura de paz.

Vejam a Programação completa do evento conforme roteiro abaixo.

O quê? VII ENCONTRO NACIONAL DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS

NEGRAS E NEGROS

Tema: “Quais Vidas Negras Importam?”

Onde: Ilhéus/BA,

Quando : 21 a 25 de Abril de 2021

Informações e contatos para entrevista:

Coordenadora Nacional do FONATRANS, Jovanna Baby, pelo tel (89) 98805-8736

Coordenadora Estadual, Miretty, (73) 99105-9138.

Dia 21/04

Chegada Participantes

18h00 – Mesa de Abertura

FONATRANS e Parceiros

18h30 – Palestra Magna:

Direitos Humanos no Brasil – Conquistas e Retrocessos

Cauê Assis – ACTRANS/FONATRANS/AL

Rudá Ramos – FONATRANS/Campos dos Goytacazes/RJ

19h30 – Momento Cultural

20h00 – Brunch

Dia 22/04

07h00 – Café da Manhã

08h00 – Café com Axé

Palestrantes: Fernanda de Moraes – FONATRANS/SP

Thiffany Odara – FONATRANS/BA

Janaína Falcão – FONATRANS/SP

10h00 – A Importância da Organização em Rede na Atuação Política

Wescla Vasconcelos – Fórum TT/RJ

12h00 – Almoço

14h00 – Patriarcado Racista, Fascista, Transfóbico

Gabriel Van – FONATRANS/Fórum TT/RJ

Silvia Mendes – FONATRANS/SP

16h00 – Coffee Break

16h30 – Transfeminismo – Ruptura de Padrões Étnicos, Agravos e Transtornos

Prof.ª Letícia Carolina – UFPI/FONATRANS/PI

18h30 – Momento Cultural

19h00 – Jantar