Ilhéus sedia I Simpósio Brasileiro de Cacau e Chocolate

Será realizado nesta segunda-feira, dia 11, a partir das 9 horas, no Auditório da Faculdade de Ilhéus o I Simpósio Brasileiro de Cacau& Chocolate. O evento é promovido pela Rede Cacau de Comunicação-TVCacau e o site Cacau e Chocolate, com a coordenação de Ney Marçal, Caliana Mesquita e Daniel Thame.

Entre os objetivos do simpósio estão debater ações que promovam mudanças positivas para os produtores de cacau e chocolate, definir uma pauta propositiva dos problemas com proposições de soluções reais para o mercado de cacau, mecanismos para que o Cacau Cabruca se torne produtivo e valorizado e programas de sustentabilidade.

A proposta do evento inclui ainda a análise da produção de chocolates Tree e Bean to Bar e sua lucratividade e reconhecimento da região sul da Bahia como centro produtor de cacau de qualidade e chocolate de origem, além de fortalecer o turismo ecológico, cultural e de negócios como propulsor da economia do Sul da Bahia

PROGRAMAÇÃO

9 horas- Exibição do vídeo do 1º. Ano da TVCacau, show musical com Marcelo Ganem e apresentação do Movimento Cacau Brasil com Caliana Mesquita.

10 horas, debate sobre Chocolates Tree to Bar e Bean to Bar Henrique Almeida (Chocolates Sagarana) e Leilane Benevides (Benevides Chocolates).

11 horas- Palestra sobre Melhoria da Qualidade do Cacau e Produção de Chocolate na Agricultura Familiar, com Jeandro Ribeiro, Secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia.

13:30 horas- Mesa Redonda sobre Marketing Territorial, Turismo de Negócios- Como a Cacauicultura tem influenciado a indústria de turismo e negócios regionais, com Gerson Marques (Fazenda Yrerê), Anna Lívia Ribeiro e Vilomar Simões (Via Destinos)

15 horas- Mesa redonda sobre Soluções para a Cacauicultura através do Comércio eletrônico de Cacau, Armazéns Gerais e Politicas Públicas de Indicação Geográfica-IG, com Orlantildes Pereira (Coopercabruca/Leilão Cacau), Silvano Pinheiro

(Armazéns Gerais) e Cristiano Santana (IG Cacau Sul da Bahia).

16:15 horas- Apresentação do Curso de Graduação e Pós Graduação de Cacau e Chocolate, com Joaquim Lino, diretor da Faculdade de Ilhéus.

16: 30 horas: Lançamento virtual do livro de Manfred Muller e debate sobre Manejo da Cabruca e Compensação Ambiental, com Dan Lobão (CEPLAC) e Herman Rehem (INEMA – SEMA)

17 horas- Palestra sobre – Cacau 500 – Alta Produtividade, com Ivan Costa (Consultor)

18 horas, Entrega do Prêmio Cabrucalidade, por Ney Marçal.

Inscrições podem ser feitas através do link www.races.com.br/sbcc