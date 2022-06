Ilhéus sedia, pela primeira vez, Fórum Internacional ESG

Entre os dias 1º e 3 de julho, a cidade de Ilhéus sediará o Fórum Internacional ESG, que visa apresentar e debater iniciativas que empreendedores, donos de pequenos negócios e produtores rurais devem adotar para firmar um compromisso com a sustentabilidade em termos ambientais, sociais e governança. O evento conta com o apoio e participação da regional do Sebrae em Ilhéus.

O Fórum será realizado na sede da Faculdade de Ilhéus, com início às 8h para credenciamento. Para participar é necessário fazer a inscrição no link https://www.races.com.br/foruminternacionalesg#inscricoes. O evento terá, além de palestras, uma atividade de lazer imersiva na natureza e no ambiente local, para apresentar o modelo de produção Cabruca, o cacau e o chocolate.

O ESG também terá painéis ministrados pelo Sebrae para pequenas, médias empresas e produtores rurais com o tema: Aplicação das ODS’s para o desenvolvimento sustentável e “Estudo de caso: ESG em Pequenas empresas”.

Segundo os organizadores, esse primeiro evento com foco na abordagem ESG no Sul da Bahia busca trazer visibilidade para o meio ambiente preservado na cultura cacaueira, firmando compromissos para que municípios, empresas e instituições desenvolvam políticas sustentáveis, com impactos positivos no ambiente, na sociedade e no gerenciamento ético e responsável de seus negócios.