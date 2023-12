Ilhéus sedia última etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei 2023

A última etapa do Campeonato Baiano de Futevôlei 4×4 desembarca no litoral sul, na histórica cidade de Ilhéus, neste final de semana. Cerca de 280 atletas e 140 duplas disputam os últimos títulos do ano de seis categorias nas três quadras oficiais da Arena Central.

A programação inicia na sexta-feira, 08, a partir das 9h, com a categoria iniciante. Já no sábado, 09, é a vez das categorias: masculino C, a partir das 8h; feminino B, a partir das 11h; e masculino B, a partir das 14h. Com a presença de atletas destaques, como Murilo Magalhães e Gustavo Vieira, que foram campeões da categoria profissional da liga nacional do ano passado, as categorias feminino A e masculino A serão disputadas no domingo, 10, respectivamente, a partir das 9h e das 10h.

O evento, assim como outras etapas do circuito no ano em Salvador, Juazeiro, Remanso, Cipó, Itapetinga e Alagoinhas, contou com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Com a proximidade do fim do ano, federações esportivas baianas também encerram, neste mês de dezembro, sua temporada de campeonatos desenvolvidos durante todo o ano com o apoio da autarquia estadual. Assim, a agenda esportiva e de lazer movimenta o final de semana da capital e do interior. Confira:

Canoagem, ginástica e futebol

Também no litoral sul, na cidade de Itajuípe, acontece a etapa final do Campeonato Baiano de Canoagem de Velocidade e Paracanoagem 2023 neste domingo, a partir das 9h30. Cerca de 130 atletas das cidades de Ubaitaba, Ubatã, Camamu, Itacaré, Maraú e São Félix disputam a última prova do ano, após 11 etapas organizadas pela Federação Baiana de Canoagem (Febac).

A Fase 6 do Circuito Baiano de Ginástica chega em Valença nestes sábado, 09, e domingo, 10, com a última etapa estadual da modalidade no ano. O Ginásio Municipal de Esportes de Valença, na Rua Zapelim, será o palco das apresentações.

As finais da Copa Loreta Valadares de Futebol Feminino 2023 agitam o Estádio de Pituaçu, neste domingo, 10. O jogo de abertura será a final da categoria sub-17, entre o Vitória e o Centro de Formação de Futebol da Bahia (CFFB), a partir das 13h. Logo em seguida, por volta das 14h30, acontece um jogo de exibição e homenagem com as jogadoras pioneiras do futebol feminino da Bahia. Já as equipes Misturadas e Revelação fazem a grande final da categoria adulto às 15h30.

Basquete

Mais dez partidas movimentam o Campeonato Bahiano de Basquete Adulto e Base Masculino e Feminino 2023 nestes sábado, 09, e domingo, 10, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras. No primeiro dia, a programação inicia às 8h30 com o jogo da classe sub-16 masculina GCBCAP x FSA R12 Basquete. O time de Feira de Santana joga a categoria sub-18 em seguida contra o CEPE Ivan. Completando os jogos de base, EC Vitória/IEM enfrenta o LBLF às 12h.

A classe adulto masculino terá três jogos a partir das 14h30 do sábado, 09: EC Vitória x E. Basquete Asbac; LBLF x NBJ; e UFBA x Camaçari. No domingo, 10, acontece mais um confronto da sub-18, R5 x GCBCAP, às 8h30, e três duelos da categoria sub-23, a partir das 10h15: Fênix Bahia x GCBCAP; ABS Simões Filho x E. Basquete ASBAC; e CEPE Ivan x UFBA.

Wakeboard

O Campeonato Baiano de Wakeboard 2023 acontece neste sábado, 09, das 9h às 18h, na Marina Jacob Adventure, em Barra do Jacuípe, Camaçari, com as categorias feminino, masculino estreante e masculino intermediário. A modalidade é um esporte aquático praticado através de uma prancha com botas, que é puxada por uma lancha ou sistema de cabos, conhecidos como cable parks e guinchos.

Após a realização do Campeonato Baiano de Jet Ski 2023 no mesmo local, a expectativa é que cerca de 30 atletas participem da prova dinâmica com programação que inicia às 9h, com os registros dos competidores. Em seguida, às 10h, está prevista uma orientação técnica para as baterias classificatórias marcadas para as 11h. As finais devem ocorrer por volta das 13h e a cerimônia de premiações para os campeões às 14h, seguidas por uma festa de confraternização para os participantes.

Beach Tennis e Jiu-jitsu

A cidade de Prado, no extremo sul do estado, sedia a terceira etapa do Circuito Baiano de Beach Tênis entre sexta-feira, 08, e domingo, 10. As quadras montadas no Cahy Praia Hotel sediam os confrontos do Prado Open nas categorias duplas masculinas, femininas e mistas (sub-19, sub-30, sub-30, sub-50, Pro, A, B, C e D) e individual (Pro, A, B, C e D).

O Centro de Boxe e Artes Marciais da Bahia, no Largo de Roma recebe neste domingo, 10, cerca de mil professores, líderes de equipe e atletas de diversas regiões da Bahia para o aniversário de cinco anos da Raiz Jiu Jitsu. Na oportunidade, serão realizadas as graduações dos atletas.

Caravana do Lazer

Como parte do evento Bahia Solidária em Itinga, a Sudesb irá participar com as ações de lazer e recreação da Caravana do Lazer neste domingo, 10, das 8h30 às 12h na parte externa (lateral e frente) da Base Comunitária de Segurança (BCS) do bairro de Lauro de Freitas.

A Caravana também terá ações na cidade de Canavieiras, no litoral sul baiano, neste final de semana. Na sexta-feira, 08, é dia das capacitações pela manhã, das 8h30 às 12h, na Escola Municipal Regina Célia, no distrito de Puxim, e pela tarde, das 13h às 17h, no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, no centro da cidade. As ações de lazer e diversão com os variados jogos e brincadeiras acontecem no sábado, 09, das 8h30 às 12h, na Praça do Jardim Burumdanga, e no domingo, 10, das 8h30 às 12h, na Praça da Igreja São Francisco de Assis.

Fonte: Ascom/Sudesb