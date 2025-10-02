Ilhéus sediará Congresso de Micro e Pequenas Empresas com presença de grandes nomes nacionais

Nos dias 6 e 7 de outubro, o Centro de Convenções de Ilhéus será palco do XIV Congresso Norte e Nordeste das Micro e Pequenas Empresas e a segunda edição 2025, do XVIII Encontro Nacional de Líderes das MPEs, dois dos mais importantes eventos voltados ao fortalecimento do empreendedorismo no Brasil. A iniciativa reunirá lideranças empresariais, gestores públicos, acadêmicos e especialistas para discutir inovação, desenvolvimento humano e os desafios do setor, que representa mais de 90% dos negócios ativos no país.

A programação contará com painéis, palestras e rodadas de negócios, oferecendo um espaço de integração para empreendedores e instituições que trabalham pelo crescimento sustentável das micro e pequenas empresas.

Entre os nomes confirmados está o palestrante internacional Gilclér Regina, referência em Desenvolvimento Humano e Inteligência Emocional. Autor da série Motivação & Sucesso, que já ultrapassou a marca de 6 milhões de cópias vendidas, Gilclér soma mais de 5 mil palestras realizadas para empresas e instituições como General Motors, AMBEV, Itaipu Binacional, Banco do Brasil, Bayer, Correios, entre muitas outras. Suas apresentações já impactaram 2 milhões de pessoas presencialmente, consolidando-o como um dos principais motivadores do Brasil, com média de mais de 100 eventos anuais no país e no exterior.

Outro destaque é Carlos Henrique de Assis, especialista em Tecnologia da Informação com mais de 30 anos de experiência em cargos de liderança. Atualmente, é Diretor-Presidente da Assistance Technology Ltda, onde atua na implementação de soluções inovadoras e estratégicas para o setor de TI. Sua trajetória sólida o coloca como um dos expoentes na integração entre tecnologia e gestão empresarial, temas de grande relevância para os desafios atuais das MPEs.

Com a presença de autoridades nacionais, especialistas e empresários de diversas regiões, o Congresso será uma oportunidade única para troca de experiências, fortalecimento de redes de contato e construção de políticas que valorizem ainda mais o papel das micro e pequenas empresas na economia brasileira.

Este evento tem a realização da AMPESBA e Prefeitura Municipal de Ilheús.

Conta com a correalização da CONAMPE e FAMPEC-BA

Patrocinadores: Bahiagás e Governo do Estado da Bahia, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Ministério do Empreendedorismo da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e Governo do Brasil.