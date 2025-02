Ilhéus: Servidores têm até o dia 7 de março para realizar recadastramento obrigatório

Os servidores efetivos da Prefeitura de Ilhéus têm até o dia 7 de março para realizar o Recadastramento Funcional, procedimento obrigatório para todos. O atendimento ocorre na Associação Comercial e Industrial de Ilhéus (ACII), das 09h às 15h, mas será suspenso nos dias 3, 4 e 5 de março devido aos feriados de Carnaval.

O recadastramento é indispensável para todos os servidores efetivos, incluindo os que são licenciados, com ou sem remuneração, e os que foram cedidos a outros órgãos. Para realizar o procedimento, é necessário apresentar os seguintes documentos (original e cópia):

1. RG;

2. CPF

3. Comprovante de residência (emitido nos últimos três meses);

4. Certidão de casamento, declaração de união estável ou averbação de separação judicial;

5. Formulário de recadastramento.

Atenção! O não comparecimento dentro do prazo resultará na suspensão do pagamento dos vencimentos. Em casos de saúde grave, será concedido um prazo extra de 15 dias após o encerramento do recadastramento, ou assim que houver a regularização da situação.