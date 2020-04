Ilhéus soma 47 casos de coronavírus e 20 altas médicas

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) confirmou nesta terça-feira (14) mais dois casos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Trata-se de uma mulher, de 45 anos, residente no Malhado e de um homem, de 58 anos, morador do bairro Cidade Nova. O boletim também divulgou mais duas altas médicas, aumentando para 20 o número de pacientes recuperados da doença.

De acordo com as informações, Ilhéus contabiliza 179 casos descartados, 21 sob investigação (aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública – Lacen), 183 casos suspeitos de síndrome gripal, monitorados pela Central Covid-19 e 117 atendimentos, entre informações, dúvidas e demais solicitações.