Ilheus: Sutram informa sobre interdição na Rua Coronel José Félix

A Autarquia de Transporte e Trânsito (Sutram) informa que o acesso ao Aeroporto Jorge Amado pela Avenida Lomanto Júnior deve ser feito pela Rua Senhor do Bonfim, em virtude do trabalho de requalificação e manutenção da rede pluvial no bairro Pontal.

O cruzamento da Rua Juca Pinto com a Rua Coronel José Félix, usado normalmente pelos condutores por ser uma das vias que dá acesso ao aeroporto, encontra-se interditado para execução da obra.

As equipes da Prefeitura de Ilhéus realizam os serviços para evitar alagamentos e garantir melhores condições de mobilidade nas principais vias do município. A previsão é que o acesso seja liberado até a quinta-feira (29). O trânsito segue fluindo normalmente nos demais acessos.