Ilhéus terá Verão Gospel, festival musical

A terceira edição do Verão Gospel, evento promovido pela Igreja evangélico Assembleia de Deus Sarando vida, está marcada para acontecer em Ilhéus, no próximo dia 24, a partir das 18 horas, no estacionamento do Aero Shake, localizado na avenida Soares Lopes.

O evento terá a participação dos pastores Joás Júnior, Joás Viana e Adriana e contará com shows de Nathielle Ramos, Jenifer Kely, Rafael Rangel e MAELY VITAL

De acordo com a organização, a entrada é gratuita. O evento musical ganhou o gosto da comunidade evangélica da região e nas edições anteriores chegou a reunir um público médio de três mil pessoas, a maioria, de jovens.

Serão cinco horas de shows e pregação da palavra do Senhor. O evento musical tem o patrocínio de Som & Cia, e apoio do vereador Gurita, GT Comunicação Visual e Marketing, Aero Shake, Mania de Brincar, Silva Soluções e Igreja Assembleia de Deus Sarando Vida.