Ilhéus vacina idosos de 62 em drive-thru e aplica 2ª dose em pontos

Secretaria Municipal de Saúde informa que nesta terça-feira (13) dará continuidade à vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para idosos a partir de 62 anos. O serviço será ofertado no sistema drive-thru a partir das 8h, na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções e na Praça São João Batista, no Pontal. É importante a apresentação do CPF; cartão de vacinação; cartão do SUS e comprovante de residência.

As doses serão ofertadas conforme o estoque disponível. À medida que novos lotes forem entregues, um novo cronograma será divulgado.

Reforço da imunização – A aplicação de segunda dose da vacina CoronaVac também acontece nesta terça-feira, das 8h às 13h. De acordo com a Sesau, as pessoas que já receberam a primeira dose do imunizante e estão dentro do prazo para tomar a segunda dose devem comparecer às unidades do Centro de Referência de Assistência Social ( CRAS ), Cruzada do Bem pelo Bem ou CMAE para completar o esquema vacinal e garantir a proteção contra a Covid-19.

É indispensável a apresentação do CPF e do cartão de vacinação comprovando a aplicação da primeira dose.

Drive-thru de vacinação contra a Covid-19 (1ª dose) – idosos a partir de 62 anos

Data: 13 de abril de 2021 (terça-feira) – A partir das 8h

Pontos:

– Avenida Soares Lopes – próximo ao Centro de Convenções

– Praça São João Batista, Pon

tal – ao lado da Igreja São João Batista

Vacinação contra a Covid-19 (2ª dose) – idosos e profissionais da saúde que já receberam a 1ª dose

Data: 13 de abril de 2021 (terça-feira) – Das 8h às 13h

Pontos:

CRAS Norte

Endereço: Avenida Raimundo Sá Barreto, 539 – Jardim Savoia

CRAS Sul

Endereço: Avenida Dr Arnoldo Neves – Nossa Senhora da Vitória

CRAS Vilela

Endereço: Avenida Governador Paulo Souto (perto da Associação de Moradores), 625 – Teotônio Vilela

CRAS Oeste

Endereço: Rua Duque de Caxias, 154 – Banco da Vitória

CRAS Olivença

Endereço: Rua Almerindo Sarmento, 8 – Olivença

Cruzada do Bem pelo Bem

Endereço: Rua Teodoro Sampaio, Boa Vista – próximo ao Ginásio de Esportes Herval Soledade

CMAE

Endereço: Avenida Canavieiras, 275 – Cidade Nova