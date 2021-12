Ilhéus vacina quase 75% da população com duas doses contra Covid-19

O balanço parcial da vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus aponta que 112.640 pessoas já receberam as duas doses do imunizante até o momento, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O número representa 72,39% da população elegível para a vacinação.

De acordo com a pasta, no período compreendido entre 1º e 30 de novembro foram ministradas 22.967 unidades da vacina, das quais 3.648 correspondem ao primeiro ciclo (D1) e 13.615 referem-se ao segundo ciclo (D2), além da aplicação de 5.704 doses de reforço (terceira dose).

Prevenção continua

A estratégia mais recente contempla a aplicação da primeira dose para o público com idade igual ou superior a 18 anos e adolescentes de 12 a 17 anos, bem como dose de reforço para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há mais de cinco meses.

A Sesau reitera que mesmo com o avanço da vacinação é essencial manter as medidas de prevenção, com uso de máscara de proteção e higienização das mãos. Os dados também são divulgados no painel de acompanhamento da cobertura vacinal Covid-19 da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).