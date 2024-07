Ilhéus vai sediar maior evento de mineração da Bahia; inscrições abertas

Entre os dias 13 e 15 de agosto, Ilhéus será palco do 6° Seminário de Mineração da Bahia (SEMBA), evento de grande relevância para o setor.

O objetivo é criar um fórum de discussão e exposição sobre grandes projetos e empreendimentos no estado. A escolha da cidade como sede se deve à sua infraestrutura adequada para receber muitos participantes e à sua importância no processo produtivo da Atlantic Nickel, empresa produtora de níquel sulfetado do grupo Appian Capital Brazil, responsável pela organização do evento este ano.

Em 2023, o SEMBA registrou mais de 350 inscrições e a expectativa para 2024 é superar esse número, com maior participação de estudantes, profissionais e empresas do setor.

De acordo com os organizadores, o evento deste ano já bateu recorde de apoiadores, sendo mais de 20 stands confirmados de mineradoras, construtoras e outras empresas do setor.

“O SEMBA é uma oportunidade única para debater o cenário da mineração local e compartilhar boas práticas. Estamos empolgados em sediar o evento este ano e contribuir para a troca de conhecimentos e experiências no setor”, afirma Diogo Oliveira, diretor de ESG & Pessoas da Appian Capital Brazil.

Produção baiana

Com uma grande diversidade mineral, incluindo urânio, vanádio, diamante, níquel, ouro e cobre, a Bahia ocupa a terceira posição em faturamento de produção mineral no país.

Em 2023, a mineração representou 3% do PIB baiano, gerando milhares de empregos diretos e indiretos. O seminário conta com o apoio da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e do Sindicato das Indústrias Extrativas de Minerais Metálicos, Metais Nobres e Preciosos, Pedras Preciosas e Semipreciosas e Magnesita no Estado da Bahia (SINDIMIBA).

Programação

Foram convidados para palestrar profissionais renomados e com vasta experiência na área da mineração. O seminário também contará com a participação de nomes como Raul Jungmann, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM); Carlos Borel Neto, presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM); além de CEOs de grandes empresas do setor de mineração da Bahia.

O SEMBA 2024 contará com uma programação diversificada, abordando temas como ESG (Ambiental, Social e Governança), operações minerárias e tendências tecnológicas. “Além disso, o evento promoverá fóruns de discussão, apresentação de estudos e cases de sucesso, proporcionando um ambiente de intercâmbio de informações e práticas inovadoras”, explica Guilherme Guedes, vice-presidente da comissão organizadora.

Para mais informações e inscrições, acesse https://www.sembaoficial.com.br/.