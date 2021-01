Ilhéus: vereador debate saídas para esporte amador

É ouvindo a opinião de atletas amadores e de lideranças de associações desportivas que o vereador Kaíque Souza já elabora projetos, indicações e requerimentos voltados para o desenvolvimento do esporte amador em Ilhéus. Os documentos serão apresentados ao Poder Executivo logo que as sessões plenárias da Câmara sejam iniciadas, em fevereiro. No gabinete, o vereador tem recebido subsídios de quem atua no esporte – e conhece suas principais demandas.

“Os projetos abrangerão todas as modalidades esportivas”, assegura Kaíque, lembrando que se elegeu tendo o esporte e o exercício da cidadania como bandeiras importantes do seu mandato.

Visitas ao gabinete

Já estiveram visitando o gabinete do vereador e contribuindo com valiosas informações, o presidente da Liga Ilheense de Futebol, Dernivaldo Ribeiro Santos; os desportistas Iago Moura (Chefe de Fomento ao Esporte Amador), Ailton Veloso Santos (Diretor de Divisão do Esporte) e Thales Vinicius (Diretor de Divisão de Eventos).

Além de debater amplamente o fomento ao esporte amador, os dirigentes planejam um calendário de eventos esportivos para 2021 e temas como a manutenção do Estádio Mário Pessoa.

Ainda foram recebidos pelo vereador Kaique Souza, representações do Beach Tênis propondo a extensão desta prática esportiva para vários bairros periféricos da cidade. John Suker, coordenador da Divisão de Base do Barcelona de Ilhéus, também foi outra importante visita ao gabinete, como, também, o ex-jogador e treinador Marcos Garcia, dirigente de escolinhas de futebol.

Hakson Andrade, professor de Judô e Alex, da Associação de Vôlei de Ilhéus, também contribuíram com informações importantes para a elaboração dos projetos. Esta ação continuará nos próximos meses.