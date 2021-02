Ilhéus: vereador investe parte do salário na melhoria da coleta seletiva

Cumprindo a promessa de campanha de destinar recursos do seu salário de parlamentar para projetos sociais e ambientais de Ilhéus, o vereador Vinícius Alcântara investiu, em janeiro, R$ 3,9 mil na limpeza e terraplanagem da área onde funciona a Cooperativa de Catadores Consciência Limpa (Coolimpa), responsável pela coleta seletiva na cidade.

A obra, fundamental para a construção do prédio administrativo da cooperativa, é pleiteada pelos cooperados há, pelo menos, um ano, tornando-se realidade somente agora com o mandato voluntário de Vinícius. O vereador ainda tem apoiado a Coolimpa com assistência técnica, jurídica, contábil e de comunicação a fim de garantir mais eficiência na coleta e melhores condições de trabalho aos catadores.

“A prioridade é ajustar todas as áreas da cooperativa para que os cooperados tenham uma renda adequada e a Coolimpa seja vista como um agente socioambiental importante para manter a cidade mais limpa e sustentável”, explicou Vinícius.

A presidente da Coolimpa, Deizemeire Santos, agradeceu e parabenizou a iniciativa do parlamentar. “Todo apoio dado pelo vereador Vinícius e seus assessores tem sido fundamental para a manutenção e crescimento da cooperativa e, com isso, termos um serviço de coleta seletiva cada vez melhor”.

Novos projetos

Os próximos passos, de acordo com o parlamentar, são a instalação de um muro e um portão na área do galpão a fim de garantir maior segurança para os cooperados, além de ampliar a coleta seletiva para condomínios, empresas e bairros que ainda não são atendidos pelo serviço.

Para isso, ele tem mantido discussões com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), o Conselho Municipal de Meio Ambiente (Condema), o Grupo de Trabalho de Resíduos Sólidos, empresas privadas e organizações da sociedade civil, como o Instituto Nossa Ilhéus (INI), Grupo de Amigos da Praia (GAP) e Ecolev.

“Nos últimos três anos, como presidente do GAP e membro do Condema, atuei em parceria com outras instituições para melhorar o trabalho da cooperativa. Fico feliz de, agora como vereador, estar colaborando de forma mais efetiva para o fortalecimento da cooperativa”, ressaltou Vinícius.

Sobre a Coolimpa

A Cooperativa de Catadores Consciência Limpa (Coolimpa) foi fundada no ano de 2010, em Ilhéus, e conta hoje com 80 cooperados registrados, sendo 25 efetivos. A criação da cooperativa permitiu que várias famílias de catadores saíssem do Aterro Sanitário do Itariri e, com isso, pudessem iniciar um sistema de coleta e venda de material reciclável de forma eficiente, sustentável e segura, reduzindo a destinação de lixo ao aterro.

A cooperativa atende 22 bairros da cidade, recolhendo mensalmente, em média, 15 toneladas de materiais recicláveis, entre papel, papelão, cobre, alumínio, ferro e plástico. Para realizar a coleta, os cooperados dispõem, atualmente, de dois caminhões (um disponibilizado pela Prefeitura de Ilhéus e outro fretado pela cooperativa), além de um galpão, onde realizam a triagem, limpeza e venda do material para redes de reciclagem.