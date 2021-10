“Improviso, oxente!” volta com opinião sobre cidadania

Começou nova edição do “Improviso, oxente!”, o quadro de debates do Teatro Popular de Ilhéus sobre temas de relevância social. O evento, iniciado ontem (25), segue até quinta-feira (28), sempre às 19 horas, no TPIFLIX, o canal do TPI no YouTube. O tema do momento é “O Exercício da Cidadania” e receberá quatro convidados discutindo ao vivo em algumas frentes vitais para a retomada das atividades neste cenário de pandemia.

Na segunda-feira, Rui Rocha debateu sobre “Cidadania e a luta pela preservação do meio ambiente”. Rui é agrônomo, mestre em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, professor do Departamento de Ciências Agrárias da UESC e colaborador do Mestrado Profissional da Escola Superior de Conservação Ambiental e Sustentabilidade. Sócio fundador e atual presidente do Instituto Floresta Viva. Estuda desde 2015 o potencial de restauração de florestas tropicais aliado à melhoria das condições econômicas da região, em cooperação com a UFSB e a Universidade Brown.

Nesta terça-feira, dia 26, Bebeto Galvão fala sobre “Cidadania e a luta por direitos trabalhistas, emprego e renda”. Bebeto iniciou a carreira política no movimento estudantil. Foi presidente do Sindicacau em Ilhéus, presidente do Sintepav-BA, vice-presidente da Força Sindical Nacional, vice-presidente da ICM, secretário geral da CNTIC, vice-presidente da FENATRACOP e atualmente é membro do Comitê Global da ICM em Genebra. Já foi eleito vereador e deputado federal, foi coordenador do Escritório de Representação do Governo da Bahia em Brasília e assessor especial do governador. Atualmente é vice-prefeito de Ilhéus.

Mais discussão

Já na quarta, dia 27, Iara Colina traz uma conversa sobre “Cidadania e a luta por equidade de gênero”. Graduada em Artes Cênicas (UFBA), mestra em Letras: Linguagens e Representações (UESC), com pesquisa na área de Literatura, gênero e sexualidade, Iara Colina é atriz, diretora teatral, técnica administrativa e pesquisadora no IF Baiano. Idealizou e é membra do Geni – Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade do IF Baiano Campus Uruçuca desde 2017. Integra o Gedisex – Grupo de Pesquisas e Práticas em Gênero, Diversidade e Sexualidade (IF Baiano/CNPQ).

E fechando a programação, na quinta-feira, dia 28, Bernadete Souza reflete sobre “Cidadania e a luta pela terra”. Mulher negra, feminista e ativista do Movimento Negro Unificado (MNU), ela é assentada pela reforma agrária, Ialorixá do Terreiro Ilê Axé Odé Omí Ewa em Ilhéus, educadora popular, graduada em Letras pela UNEB e Especialista em Educação do Campo e Agroecologia pela USP. Foi candidata à prefeitura de Ilhéus em 2020 pelo PSOL e em 2018 a co-senadora pelo partido. Atualmente é assessora da Mandata Coletiva Pretas por Salvador.

Nova peça em construção

O papo tem mediação de Romualdo Lisboa e tem, ainda, o objetivo de buscar conteúdo para a montagem de “Sonho de uma Noite de Verão”, que foi interrompida em março de 2020 em função da pandemia. Para acompanhar toda a programação do “Improviso, oxente!” e de outros eventos virtuais do Teatro Popular de Ilhéus, basta acessar o canal através do link youtube.com/teatropopulardeilheus.

A manutenção do Teatro Popular de Ilhéus é parcialmente financiada pelo Programa de Apoio a Ações Continuadas de Instituições Culturais do Fundo de Cultura da Bahia, através da Secretaria de Cultura do Estado, Secretaria da Fazenda, Governo do Estado da Bahia.