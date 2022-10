Inauguração da Vila Olímpica e do Campo de Futebol Amador de Itabuna 

Este sábado, 1º de outubro, ficará marcado para sempre na história do esporte da cidade de Itabuna, com a inauguração da primeira etapa do Campo de Futebol Amador, no bairro Jardim Primavera, e da revitalização da Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso, no São Caetano.

São duas importantes conquistas para a classe esportiva itabunense que se tornou realidade graças à parceria mantida pelo Governo do Estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Itabuna. Os dois equipamentos esportivos foram entregues à comunidade na manhã de hoje, durante solenidades que contou com a presença do secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia, Davidson Magalhães, do prefeito de Itabuna, Augusto Castro, além do secretário municipal de Esportes e Lazer, Alcântara Pellegrini.

Também estiveram presentes vereadores, secretários municipais e profissionais de educação física, atletas e desportistas do Sul da Bahia. Em seu pronunciamento, Augusto Castro, enfatizou o quanto tem sido produtiva a parceria mantida com o Governo do Estado, principalmente nas questões relacionadas ao fomento do esporte. Ele agradeceu ao secretário Davidson Magalhães por todo o empenho que tem dedicado às questões esportivas da cidade.

Augusto citou os investimentos que já foram feitos no município, a exemplo da construção da Arena Esportiva da Avenida Fernando Cordier, da reforma total e revitalização da Vila Olímpica, da implantação do Campo do Futebol Amador da Liga Desportiva e da Arena Esportiva do Bairro Conceição. “Tudo isso é fruto do entendimento comum que partilhamos com o governador Rui Costa sobre a importância do esporte para promoção e inclusão social de crianças, jovens e adultos”, disse o prefeito.

O titular da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, destacou que Itabuna tem sido uma das cidades que mais recebeu investimentos do Governo do Estado nos dois últimos anos que, somam mais de R$ 10 milhões. Ele também ressaltou a reforma e requalificação do Estádio Luiz Viana Filho, cujo processo de licitação para a escolha da empresa que executará a obra já está em andamento.

“Nós entendemos que, além da Educação como princípio para o desenvolvimento da sociedade, o esporte deve ser também priorizado como instrumento de socialização e integração, capaz de fomentar talentos nas diversas modalidades esportivas e promover mais cidadania”, afirmou Davidson Magalhães