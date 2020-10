Inaugurado, CVT Cacau mira geração de renda no Sul da Bahia

O Centro Vocacional Tecnológico (CVT) Cacau foi inaugurado nesta quarta (21) pela Secretaria estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) no campus da Uesc (Universidade Estadual de Santa Cruz). A unidade tem como objetivo ampliar possibilidades de produção da cadeia do cacau no território Litoral Sul da Bahia beneficiando cerca de três mil famílias da economia solidária em 26 municípios.

A inauguração contou com a presença de representantes de empreendimentos econômicos solidários atendidos pelo Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Litoral Sul, autoridades, membros da comunidade acadêmica e da sociedade civil.

Para o titular da Setre, Davidson Magalhães, o setor produtivo de agricultura familiar só tem a ganhar com o investimento do CVT. “Queremos qualificar as pessoas. Aqui tem equipamentos para processar uma tonelada de cacau por mês para a produção de chocolate além de outros derivados. Esse é o papel do estado de fomentar, articular e dar apoio técnico e de crédito para a agricultura familiar e economia solidária agregando valor e desenvolvendo a região”, destaca.

Troca de conhecimento

O reitor da Uesc, professor Alessandro Fernandes, avalia a presença do CVT no campus universitário como uma oportunidade para o intercâmbio de conhecimento. “O CVT Cacau é importante porque oportuniza uma interação muito maior entre a universidade e a comunidade externa, principalmente o setor produtivo de agricultura familiar, auxiliando na produção de tecnologia, geração e distribuição de renda”, acrescenta.

O coordenador do Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, vê no CVT um espaço para a produção de derivados do cacau. “Temos a certeza que aqui no CVT os empreendedores econômicos solidários da cadeia do cacau terão espaço para produzir. Será um local democrático e plural sob a gestão do Cesol com o intuito de aprimorar as técnicas produtivas e, consequentemente, ampliar a geração de renda”, completa o gestor.

Centros Vocacionais Tecnológicos

Ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, os CVTs são unidades de ensino e de profissionalização voltados para a difusão do acesso aos conhecimentos científico e tecnológico, saberes práticos na área de serviços técnicos, além da transferência de conhecimentos tecnológicos no processo produtivo. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)