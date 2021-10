Incêndio: Bombeiros alertam para região agilizar compra de hidrantes

O Tenente Coronel Manfredo Santana, comandante do 4º Grupamento de Bombeiros Militar, constata a falta de hidrantes na maior parte das cidades da região. Como o equipamento é crucial no combate a incêndios, ele destaca Itabuna como exceção e referência na Bahia. Considera, inclusive, que esta cidade deve ser parâmetro para o entorno. “Proporcionalmente falando, nem Salvador tem a cobertura de hidrantes que Itabuna tem”, comparou.

Em entrevista ao Diário Bahia, o profissional discorreu sobre a situação em que se encontra região nesse quesito. “Itajuípe, Ubaitaba e Buerarema adquiriram, mas ainda não instalaram. Estamos fomentando junto aos prefeitos para que procedam à aquisição dos hidrantes, não aguardem a concessionária; deixem pra ela apenas instalar. Esperar no tempo a aquisição fica muito difícil. Que os prefeitos busquem a instalação de uma quantidade mínima de hidrantes, pra que o Corpo de Bombeiros não tenha que deslocar grandes distâncias para abastecer a viatura. Temos dito e vamos insistir: não existe em nenhum lugar do mundo uma viatura que se reabasteça e produza água. Se a viatura tiver que sair por uma longa distância pra fazer o reabastecimento, eventualmente vamos ter a perda de patrimônio ou perda de vida humana”, disse.

Costume permanente

Santana chama a atenção, ainda, para os cuidados que devem ser tomados na prevenção a incêndios. Segundo ele, em Itabuna há muito fogo em terrenos baldios e equipes são constantemente deslocadas para debelar incêndios desse tipo.

“Temos que conscientizar a sociedade pra que não fique tentando limpar o terreno através do fogo. Infelizmente, ainda há essa cultura, mas estamos diariamente orientando para que as pessoas não procedam dessa forma. Pode destruir seu patrimônio, patrimônio alheio, colocar a vida humana em risco e afeta muito o meio ambiente”.

Todos avisados

O 4º GBM é responsável por 27 cidades (Itabuna e mais 26). Para todas elas, informa Manfredo Santana, foram encaminhados ofícios alertando sobre a urgência de providenciar os hidrantes. “Também foi divulgado nas mídias sociais, nas redes de TV, rádio. Então, não cabe mais aos prefeitos desconhecerem as recomendações do Corpo de Bombeiros. Levando em consideração o bom senso e a razoabilidade, não podemos mais esperar um ano para que o hidrante esteja instalado nesse ou naquele município. Precisamos que os prefeitos e secretários entendam a necessidade, porque depois não podem dizer que não foram avisados”, acrescentou.

Ele ressalvou que até aqui a concessionária do estado (Embasa) providenciou os equipamentos para algumas cidades. Mas segue a espera que os gestores agilizem suas providências. “Conseguimos, com o apoio de Felipe Madureira, superintendente regional da Embasa, que adquira hidrantes para outras cidades com contratos vigentes. Isso fará com que o sul do estado seja referência para toda a Bahia”, aposta.