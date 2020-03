Incidente no palco do teatro de Itabuna ganha repercussão estadual

Os momentos de pavor e correria quando algo ameaçava cair no palco de Teatro Municipal Candinha Doria, em Itabuna, ganhou repercussão em vários veículos por toda a Bahia. Foi durante formatura dos cursos de Administração e Ciências Contábeis que ocorreu o incidente, na noite de ontem (12) e, felizmente, ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil inspecionaram o espaço, orientaram o afastamento das pessoas o teatro está temporariamente fechado. “O local está isolado até que o engenheiro indique o próximo procedimento, qual a correção que precisa ser feita e vamos dizer quando este espaço volta a funcionar. O Corpo de Bombeiros tomou ciência e sabe o que fazer para preservar a integridade das pessoas e do patrimônio público”, afirma o Capitão Manfredo Santana.

Perícia e adiamento

Contratado pela Prefeitura para fazer perícia do local, o engenheiro Chico França afirmou que vai analisar as causas para emitir o parecer. Ele lembrou que a acústica do lugar, que faz o som ecoar com perfeição, fez parecer que ocorria um desabamento. Mas, na realidade os equipamentos não chegaram a ir ao chão.

Já o secretário de Desenvolvimento Urbano, João Zulato Filho, alegou que o incidente registrado ontem não tem nada a ver a com a estrutura da obra. “É apenas um complemento, da mesma forma que poderia acontecer com um carpete, um piso”, declarou.

Por causa do acontecimento, a empresa Formar adiou a colação de grau das turmas de administração e ciências contábeis.

Inauguração com festa

O Teatro Municipal Candinha Doria foi inaugurado numa noite festiva, em julho de 2019. Estiveram presentes o governador Rui Costa, autoridades da política e Justiça de todo o estado, a Orquestra Sinfônica da Bahia e a cantora Ivete Sangalo.