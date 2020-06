Infestação pelo Coronavírus não dá trégua em Itabuna

Na terça-feira, 2, a Prefeitura de Itabuna anunciou para a próxima semana a reabertura gradual do comércio local, fechado há quase três meses por causa do Coronavírus. Hoje, um dia depois, os números da doença não deram trégua, o que deixou a decisão em luz amarela.

Assim mostra o novo boletim epidemiológico divulgado agora há pouco pela Secretaria de Saúde do município. Subiu, portanto, a quantidade de óbitos e de pessoas afetadas pelo vírus, motivo de preocupação do governo do estado.

Mesmo porque, de acordo com o último boletim, houve um pulo de 1.000 para 1.033 nos casos de testes positivos para o Coronavírus. Enquanto isso, o número de mortes no município passou para 43 — quatro a mais em relação a terça-feira.

Mesmo nesta situação de avanço da doença, a Prefeitura decidiu pela reabertura do comércio a partir da próxima segunda-feira. Atendeu, desta forma, aos apelos de lojistas, que chegaram a fazer uma carreata de protesto.

Resta agora que todos os protocolos sejam cumpridos nos locais de venda para evitar uma possível ação do Ministério Público. O MP, inclusive, pediu à Prefeitura um estudo técnico diante da anunciada autorização da reabertura gradual do comércio.

Atitude idêntica do Ministério Público aconteceu em Ilhéus, cujo comércio reabriu nesta quarta-feira por ordem da Prefeitura. A decisão pode ser cancelada, como quer o MP, porque, a exemplo de Itabuna, o Coronavírus em Ilhéus ainda não deu trégua.

Lá, pelo boletim de agora à noite, houve um aumento de 28 casos positivos da doença nas últimas 24 horas. Com isso, Ilhéus passou a ter 651 pessoas contaminadas pelo vírus, segundo a Secretaria de Saúde.