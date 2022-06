Inmetro renova Certificado de Verificação da CVR Costa do Cacau

A CVR Costa do Cacau recebeu a visita de equipe de fiscalização do Inmetro, que avaliou a calibração da balança e renovou o Certificado de Verificação.

Única empresa do Sul do Sul da Bahia credenciada pelo Ibama e Inema para recepção e armazenamento de resíduos, a CVR Costa do Cacau, localizada às margens da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna) atende prefeituras e empresas privadas, seguindo as diretrizes do Plano Nacional de Saneamento.

“A renovação da certificação reforça o compromisso da CVR Costa do Cacau com a governança, transparência e integridade no processo de gerenciamento de resíduos sólidos”, afirma o gerente comercial da CVR, Maurício Ramos Sena.