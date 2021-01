Inscrição gratuita para vestibular on-line na Faculdade de Ilhéus

A Faculdade de Ilhéus mantém abertas inscrições para o Vestibular On-Line 2021.1, durante o mês de janeiro. Estão sendo oferecidas vagas para o bacharelado de Engenharia Civil, Odontologia, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Nutrição e para o primeiro curso de graduação em nível tecnológico da instituição, Estética e Cosmética.

Totalmente a distância, o Vestibular On-Line 2021.1 tem inscrição gratuita, que pode ser realizada através do site www.faculdadedeilheus.com.br. O candidato ou candidata escolhe o dia e a hora para prestar o exame e faz a prova sem sair de casa – imediatamente após a inscrição ou no momento que achar mais apropriado. E o resultado da prova também é comunicado com rapidez.

ENEM como opção

A Diretoria Acadêmica informa que o candidato ou candidata pode também optar pelo uso da nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), em substituição à prova do vestibular, mas depende de vaga no curso escolhido. O processo de matrícula também é realizado no modo on-line.

Há 18 anos atuando no ensino superior em Ilhéus e região, a Faculdade de Ilhéus vai iniciar as atividades acadêmicas do semestre 2021.1 de forma remota, até que haja a devida autorização, por parte dos órgãos públicos da saúde, para o retorno das atividades presenciais.

Com o advento da pandemia da covid-19, em março de 2020, e a determinação das autoridades para a suspensão das aulas presenciais, a Faculdade investiu e implementou um sistema de aulas remotas, conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Educação.

Tudo com o intuito de dar continuidade à produção do conhecimento e do aprendizado. Desde então, as atividades acadêmicas foram adaptadas à realidade virtual, como medida de prevenção contra a disseminação do novo coronavírus.

Financiamentos

A Faculdade de Ilhéus facilita o acesso dos estudantes ao ensino superior através de um sistema próprio de financiamento, o Cred-IES–Cesupi, que oferece crédito para subsidiar até 70 por cento da mensalidade, do início ao fim do curso.

Outra forma de ingressar é através dos programas do Governo Federal, FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), com crédito até 100 por cento do valor total do curso, e Prouni (Programa Universidade para Todos), do Ministério da Educação, que oferece bolsas de estudo, integrais e parciais (50%).

Para bolsa integral do Prouni, o estudante deve comprovar renda familiar mensal, por pessoa, até 1,5 salário mínimo. E para a bolsa parcial (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser até três salários mínimos por pessoa.

A instituição também oferece uma nova modalidade de crédito educacional, o Mais Acesso, cujo financiamento não exige fiador e nem consulta ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (73)2101-1700.