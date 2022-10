Inscrições abertas para a 13ª Feira Baiana da Agricultura Familiar   

Estão abertas as inscrições para a participação de organizações produtivas baianas na 13ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária (FEBAFES), que acontecerá no período de 13 a 18 de dezembro de 2022, no Parque Costa Azul, em Salvador.

Podem participar os empreendimentos coletivos ou individuais, pertencentes a agricultores familiares, assentados de programas de reforma agrária, povos e comunidades tradicionais e economia solidária, presentes nos 27 Territórios de Identidade do estado da Bahia.

Para isso, as organizações devem se inscrever no edital que está disponível nos sites www.car.ba.gov.br e www.sdr.ba.gov.br até dia 13 de novembro de 2022.

A Feira tem como objetivo reunir, de forma qualificada, os resultados da agricultura familiar e economia solidária baiana, proporcionados, principalmente, pelos investimentos realizados pelo Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), destinados ao desenvolvimento sustentável e à produção de alimentos saudáveis nos diversos sistemas produtivos.

O evento é realizado há 13 anos consecutivos e ininterruptos, contribuindo para a apresentação e promoção de alimentos saudáveis e demais produtos originários da agricultura familiar, assentamentos da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais e economia solidária.

A 13ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária (FEBAFES) é um evento realizado pela SDR, por meio da Superintendência de Agricultura Familiar (SUAF) e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em parceria com a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado da Bahia (Unicafes-BA) e a Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar do Estado da Bahia (Federação Unicafes-BA).