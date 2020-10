Inscrições abertas para nova pós-graduação na Faculdade de Ilhéus

Um curso inovador na região em nível de pós-graduação, na área de Enfermagem, acaba de ser lançado pela Faculdade de Ilhéus. A especialização em Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica já tem inscrições abertas para a formação da primeira turma, destinada a enfermeiros profissionais e conta com a coordenação da professora Luciana Nobre.

Nesse contexto, o diretor-geral da faculdade, Almir Milanesi, destaca o esforço da instituição no sentido de oferecer cursos de pós-graduação que ampliem os conhecimentos dos profissionais nas respectivas áreas de formação. “A Faculdade de Ilhéus tem forte compromisso na capacitação e com a manutenção da qualidade profissional da região”, acrescenta a enfermeira e professora Luciana Nobre.

O curso de pós-graduação Enfermagem em Terapia Intensiva Neonatal e Pediátrica deve ser iniciado no próximo mês de novembro (mês de referência da prematuridade em nível mundial) e terá carga horária de 380 horas/aula. Segundo informações de Luciana Nobre, a previsão é de que esta primeira turma inicie as atividades no dia 13, com aulas on-line, “mas as aulas práticas estão asseguradas”, enfatiza.

Práticas seguras

A coordenadora afirma que o curso visa contribuir “com o aperfeiçoamento da atuação do enfermeiro, nos diferentes âmbitos do cuidado, através da aplicação de práticas seguras na assistência ao recém-nascido, criança e adolescente, principalmente aqueles que demandam cuidados intensivos.”

Por sua vez, o diretor da Faculdade de Ilhéus, Almir Milanesi, ressalta a possibilidade de absorção de profissionais desse segmento no mercado de trabalho, considerando a implantação do hospital materno-infantil nas instalações do desativado Hospital Regional Luiz Viana Filho, no bairro da Conquista, conforme projeto em execução pelo Governo do Estado.

Informações e inscrições para o curso podem ser obtidas e realizadas pelo telefone (73) 2101-1740.