Inscrições abertas para o 7º Festival Gastronômico Esquina do Mundo

As inscrições para a 7ª edição do Festival Gastronômico Esquina do Mundo estão abertas e seguem até 6 de setembro de 2025. O evento será realizado de 31 de outubro a 16 de novembro, em Arraial d’Ajuda/Porto Seguro. Um manual do participante, com regulamento, categorias e diretrizes, orienta os inscritos e fortalece a organização do festival, que é importante para a rota gastronômica local e para o turismo — afinal, todo visitante quer comer bem.

Entre os diferenciais desta edição, o tema “Gastronomia Km 0 — Do campo à mesa” incentiva o uso de ingredientes de origem local e práticas responsáveis. As categorias incluem prato principal, petiscos, lanches e pizzas, sobremesas e sorvetes, café da manhã e drinks, com possibilidade de acrescentar drink ou sobremesa sem custo adicional. A programação prevê abertura com a Vila do Sabor, a ação “Esquina no Bairro”, avaliação e mentoria do Senac, capacitações para equipes e workshops com os restaurantes participantes.

Podem se inscrever pessoas jurídicas com, no mínimo, seis meses de constituição, alvarás em dia e cumprimento das normas sanitárias. A taxa de adesão é de R$ 600, com descontos para associados da Abrasel, restaurantes de meios de hospedagem ligados à ABIH e participantes do Programa AFL do Sebrae.

A realização é da Abrasel, em parceria com a Sectur (Secretaria de Turismo), Sebrae e Senac.