Inscrições abertas para V Prêmio Sosígenes Costa de Poesia

A Editus – Editora da UESC e a Academia de Letras de Ilhéus (ALI) lançaram o edital do V Prêmio Sosígenes Costa de Poesia, cujo intuito é movimentar o cenário da literatura poética baiana, revelando novos talentos e valorizando a cultura literária regional.

O objetivo é a seleção de um livro de poesias, escrito em língua portuguesa e inédito, que não tenha sido objeto de qualquer tipo de apresentação, veiculação ou publicação parcial ou integral (exceto publicação parcial em sites, blogs ou redes sociais) antes da inscrição até a divulgação do resultado e entrega do prêmio ao vencedor. A obra não pode concorrer em outro concurso ao mesmo tempo.

Poderão inscrever-se os brasileiros maiores de 18 anos, desde que nascidos na Bahia e residentes no estado há no mínimo dois anos, conforme declaração assinada pelo inscrito.

Cada autor poderá concorrer com apenas uma obra, devendo inscrever-se sob pseudônimo.

As inscrições são on-line, gratuitas e estarão abertas até 4 de março de 2022. Os arquivos com a obra e as cópias do RG e CPF (todos em PDF) devem ser anexados ao FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO disponível também no blog oficial da Academia de Letras de Ilhéus (http://academiadeletrasdeilheus.blogspot.com/) e no site da UESC (http://www.uesc.br/).