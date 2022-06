Inscrições abertas para Vestibular da Universidade La Salle

Um levantamento da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação aponta que a geração de postos de trabalho anual na área é de cerca de 159 mil, enquanto o número de novos profissionais não passa dos 53 mil. O coordenador dos cursos da área da Universidade La Salle, Prof. Dr. Mozart Siqueira, diz que o setor está aquecido, mas há defasagem de profissionais. “Está faltando ensino formal e especificidades técnicas, questões associadas às linguagens específicas, às quantidades de tecnologias que surgem. O aluno tem que estar sempre atento”, explica.

A Universidade La Salle, que está com inscrições abertas para o vestibular, apostou em novos cursos na área, lançando para 2022 as graduações a distância em Ciência de Dados, Gestão de TI e Redes de Computadores. “Há uma grande demanda por profissionais capacitados na área de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) em todos os segmentos, potencializada ainda mais pela pandemia da COVID-19, que fez com que as pessoas e as organizações passassem a realizar a maior parte das suas atividades em ambientes virtuais”, avalia a Diretora de Graduação da Universidade La Salle, Profª. Drª. Cristiele Ribeiro.

Além das opções ligadas à tecnologia, são outros onze cursos de graduação presencial e vinte cursos de graduação EAD, que podem ser cursados nas mais de 70 unidades presentes em 16 estados brasileiros e no Distrito Federal. As oportunidades são nas áreas da Saúde, Educação, Gestão, Direito e outras. As mensalidades são a partir de R$ 139,90.

O grande diferencial da graduação da Unilasalle são os Projetos Integradores que permitem o contato com a prática profissional em ações com a comunidade local: “Ao longo do curso, os alunos terão a oportunidade de praticar e vivenciar a sua futura atividade profissional não só por meio dos estágios mas, também, por meio dos projetos de extensão presentes em cada programa curricular, nos quais desenvolverão e promoverão, de forma multi e interdisciplinar, produtos e serviços à comunidade”, detalha Cristiele.

https://youtube.com/shorts/ZdTmhN_1P6o?feature=share

Inscrições: de 6 de maio a 1º de agosto

Onde se inscrever: unilasalle.edu.br/vestibular

Bolsas de até 60% : bolsas.unilasalle.edu.br

Telefone e WhatsApp: 0800 541 8500 | wa.me/558005418500. Em Itabuna, ZAP (73) 99829-5891